Солдат застрелил своего сослуживца в Крыму

https://static.news.ru/photo/da4b4f24-0d4e-11eb-abc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алена Боровских/vk.com

Солдат одной из воинских частей в Крыму застрелен сослуживцем. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников.

Отрабатываются разные версии: неосторожное обращение с оружием, умышленное убийство и другие, — приводит информагентство слова своего собеседника.

Ранее другой источник агентства сообщил, что солдат, проходивший армейскую службу в Крыму, погиб от пулевого ранения.

Судя по всему, трагедия произошла несколько дней назад. 10 октября мать погибшего написала об этом в соцсети.

Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию одним выстрелом в голову. Всё это произошло в воинской части. Сейчас идёт следствие, — рассказала мать погибшего.

Женщина подтвердила «Интерфаксу», что это произошло в Крыму.

Ранее NEWS.ru писал о ЧП в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области. Здесь солдат-контрактник случайно застрелил сослуживца из штатного оружия.