На Урале завели дело на контрактника, случайно застрелившего сослуживца

https://static.news.ru/photo/ea3b4502-01a4-11eb-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: skr.sverdlovsk/vk.com

Солдат-контрактник случайно застрелил сослуживца из штатного оружия в воинской части Еланского гарнизона Свердловской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное управление СКР, следствие ведётся по части 2 статьи 349 УК РФ — нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ЧП произошло 15 сентября. Военнослужащий, находясь в комнате сменяемого караула, в отсутствии начальника караула достал из металлического ящика пистолет Макарова. Полагая, что пистолет не заряжен, он снял с предохранителя, отвел назад затвор и отпустил его. Отмечается, что «затем военнослужащий направил ствол пистолета в сторону сослуживца и произвел выстрел, попав ему в правую область груди». Пострадавшего немедленно увезли в реанимацию, где 18 сентября он скончался, писал NEWS.ru.