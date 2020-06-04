Собственник ТЭЦ в Норильске информировал о ЧП 29 мая

https://static.news.ru/photo/fbfee024-a631-11ea-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Собственник ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов, сообщил, что информировал о ЧП в день, когда случилась авария. Приказ о введении режима ЧС на ТЭЦ был подписан 29 мая.

С целью предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации и ликвидации чрезвычайной ситуации. Приказываю: ввести в АО «НТЭК» режим функционирования «чрезвычайная ситуация», — говорится в документе, который приводит ТАСС.

Согласно справке, в этот же день ГО и ЧС Норильска также были информированы о произошедшем.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента. Правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ЧП президенту. Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива, писал NEWS.ru.