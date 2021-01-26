«Все нападения почти в одном месте»: собаки покусали ребёнка в Улан-Удэ

https://static.news.ru/photo/210027d6-5fd0-11eb-acd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Девятилетняя девочка из Улан-Удэ (Республика Бурятия) стала новой жертвой бродячих собак. Ребёнка госпитализировали. Она получила несколько травм. Медики оценивают её состояние как удовлетворительное, заявил отец потерпевшей.

Мужчина добавил, что на дочь набросились трое четвероногих и поранили пострадавшей голову, а также ногу в двух местах. ЧП произошло после уроков в школе: малышка приехала на автобусе и шла домой, животные настигли её на соседней улице. Ученицу спасли сёстры и сосед, прогнавшие «обидчиков», передаёт телеканал «360».

Практически в одном месте все нападения происходят, в одном районе, почти на одной улице. Посёлок большой сам по себе, но происходит почти в одном и том же месте — в прошлый раз напали на мальчика, — отметил отец покусанной девочки.

За последний месяц в Улан-Удэ бродячие собаки пять раз нападали на прохожих. В конце декабря прошлого года они сильно покусали 11-летнего мальчика, а также едва не загрызли 20-летнюю девушку.

Накануне в Госдуме раскритиковали новую редакцию поправок в КоАП о штрафах за ненадлежащее содержание животных, а также за содержание диких зверей в домашних условиях и издевательства над питомцами. На заседании парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды отметили, что в тексте закона не хватает положений, закрепляющих ответственность за организацию боёв с участием животных, выброшенных питомцев, а также о конфискации животных у живодёров.

Как сообщал NEWS.ru, депутаты Мосгордумы хотят запретить проведение так называемой операции мягкие лапки, то есть удаление у кошек когтей. На данный момент в России нет списка операций, проведение которых должно быть ограничено какими-либо показаниями, и ветеринарные клиники зачастую проводят дорогостоящую и калечащую операцию.