Снаряд времён ВОВ нашли в центре имени Хруничева

На территории московской площадки Центра им. Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76-мм времён Великой Отечественной войны, — говорится в сообщении на официальной странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.
Представители корпорации добавили, что на месте работают экстренные службы, ожидается прибытие взрывотехников из МЧС РФ.
Накануне поисковики обнаружили в болоте под Санкт-Петербургом тело красноармейца, погибшего в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Благодаря особым условиям местности тело очень хорошо сохранилось. Личность погибшего установили по армейскому жетону и отыскали его родственников. С июля и до настоящего времени тело находится в морге, так как на кладбище не было места для захоронения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция британского Манчестера получила информацию о «подозрительном предмете» в автобусе. После этого из транспортного средства люди были эвакуированы. Отмечается, что при этом полиция перекрыла несколько дорог. В частности, эвакуация затронула территорию Пикадилли Гарденс. На место прибыли силы правопорядка, сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Ведётся расследование инцидента.