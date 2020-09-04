Полиция Манчестера вывела людей из автобуса из-за подозрительного предмета

https://static.news.ru/photo/01519674-ef8a-11ea-8233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greater Manchester Police/facebook.com

Полиция британского Манчестера получила информацию о «подозрительном предмете» в автобусе. После этого из транспортного средства люди были эвакуированы.

(Люди — NEWS.ru,) были эвакуированы из автобуса в качестве меры предосторожности, на месте все ещё есть оцепление, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что при этом полиция перекрыла несколько дорог. В частности, эвакуация затронула территорию Пикадилли Гарденс. На место прибыли силы правопорядка, сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Ведётся расследование инцидента.

Как писал NEWS.ru. киевская полиция обезвредила взрывное устройство, которое неустановленные лица заложили у офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). В партии потребовали объективного расследования инцидента. Они полагают, что преступление можно считать террористическим актом, «направленным против оппозиционной партии».