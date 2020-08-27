Под Петербургом нашли забальзамированное тело погибшего 77 лет назад пилота

https://static.news.ru/photo/8bc16036-e851-11ea-9ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Поисковики Санкт-Петербурга/vk.com

Поисковики обнаружили в болоте под Санкт-Петербургом тело красноармейца, погибшего в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Благодаря особым условиям местности, тело очень хорошо сохранилось.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Лётчик-штурмовик Сергей Фадеев с 1943 года считался пропавшим без вести. Его племянница Ольга рассказала, что в гибель пилота в семье никто не верил, родные считали, что он попал в секретный отряд космонавтов. На самом деле самолёт Фадеева сбили во время боёв за Ленинград и машина упала в болото, где тело лётчика забальзамировалось.

Личность погибшего установили по армейскому жетону и отыскали его родственников. С июля и до настоящего времени тело находится в морге, так как на кладбище не было места для захоронения. Однако родным Фадеева удалось решить этот вопрос — похороны пройдут в середине сентября, причём хоронить лётчика будут в обычном гробу, как недавно умершего — настолько хорошо сохранилось его тело.

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