Останки 45 солдат нашли на территории бывшего концлагеря под Псковом

https://static.news.ru/photo/5bad1c4c-d1bc-11ea-95cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Kotliarchuk /Global Look Press

Бойцы отдельного поискового спецбатальона Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ продолжают работы на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино» в Псковской области. Объект находится в районе одноимённой деревни. На данный момент подразделением обнаружены останки 45 красноармейцев. Поисковая операция идёт в регионе с июня 2020 года.

Ведётся эксгумация праха военнопленных и гражданских лиц, погибших в концлагере во время оккупации немецко-фашистскими захватчиками. Позже батальон установит границу и точное расположение массового захоронения, определит количество жертв и, по возможности, проведёт опознание, передаёт официальный сайт Минобороны РФ

Кроме того, во время поисковых работ военные нашли предметы быта и элементы формы одежды красноармейцев. В дальнейшем останки захоронят на мемориальном кладбище.

Ранее, благодаря наличию персонального медальона, удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 г.р., — говорится в сообщении.

Гитлеровцы создали концлагерь «Моглино» после захвата Пскова в 1941-м. Сначала моглинская «фабрика смерти» предназначалась для советских военнопленных, ремонтировавших под страхом казни трассу «Рига-Псков». По воспоминаниям местных жителей, из 280 красноармейцев через несколько месяцев в живых оставалось не больше 30.

С марта 1942-го в лагерь начали поступать ещё и мирные граждане. Среди них были дети. «Моглино» стали называть пересылкой для неблагонадёжных элементов и передали объект в прямое ведение Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.

Нацисты планировали, что после Второй мировой войны Псковская область перейдёт Эстонии, поэтому каратели из Прибалтики активно использовались во время оккупации региона. По мнению историков, в «Моглино» с 1941 по 1944 год могли погибнуть около 3 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи, убитой в ночь на 17 июля 1918 года. Трупы позже увезли за город. Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета РФ, взявшегося за это дело.

В исследовании принимала участие группа историков-источниковедов. Было проанализировано более двух тысяч исторических данных, в том числе и из зарубежных архивов, включая фото и даже аудиозаписи. Благодаря комплексному анализу удалось восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни, непосредственно предшествовавшие гибели царской семьи, и после расстрела.