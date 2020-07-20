Экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» Романовых

https://static.news.ru/photo/92752cc8-caba-11ea-8e37-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность «екатеринбургских останков» царской семьи, убитой в ночь на 17 июля 1918 года. Трупы позже увезли за город. Экспертиза проводилась по запросу Следственного комитета РФ, взявшегося за это дело.

Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросёнковом логу в своё время, — всё это действительно останки императорской семьи и приближённых, — заявил РИА Новости завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

В исследовании принимала участие группа историков-источниковедов. Было проанализировано более двух тысяч исторических данных, в том числе и из зарубежных архивов, включая фото и даже аудиозаписи. Благодаря комплексному анализу удалось восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни, непосредственно предшествовавшие гибели царской семьи, и после расстрела.



По словам Пчелова, у исследователей остались некоторые вопросы, которые «не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы», но «это частные вопросы», а «основная картина прояснена». Представитель экспертной группы также напомнил, что конкретной идентификацией найденных останков занимались генетики, при этом генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких научных центрах, независимых друг от друга.

Последний российский император Николай II, его семья и свита были убиты в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге, где они находились в ссылке, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Расстрел был осуществлён во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. Это место известно под названием Поросёнков лог. В июле 2007 года неподалёку отсюда были обнаружены останки, как считается, царевича Алексея и великой княжны Марии.

17 июля 1998 года, в 80-ю годовщину расстрела, останки поместили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга — усыпальнице семьи Романовых. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

Однако РПЦ не признала останки подлинными, ссылаясь на нехватку доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых. В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных под Екатеринбургом костей скелета членам царской семьи и их окружению.

Тогда глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что окончательные выводы относительно подлинности «екатеринбургских останков» Русской православной церковью будут сделаны по окончании историко-архивной экспертизы.

Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала об итогах следственного эксперимента, который опроверг версию о том, что тела убитых были уничтожены с использованием кислоты и огня. По её словам, нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения, писал NEWS.ru.