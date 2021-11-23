СМИ сообщили о крушении в ЦАР вертолёта с российскими инструкторами

В столице Центральноафриканской Республики произошло крушение вертолёта российской ЧВК. Очевидцы сообщили, что пилот пытался посадить машину сразу после взлёта, но аппарат упал в реку Убанги. Об этом сообщает портал Morning Express.

Известно, что на борту упавшего вертолёта находились российские инструкторы. Местные жители помогли экипажу выбраться из аппарата. Позже появилось видео, где видно, как людей доставляют на берег рядом с гостиницей. На кадрах видно, как двое белых мужчин покидают место крушения.

Сообщается, что причиной аварии могла стать неисправность вертолёта. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. В результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.

При этом данных о погибших или пострадавших россиянах в ДТП со сгоревшим автобусом на трассе в Болгарии нет, сообщили NEWS.ru в посольстве РФ в Северной Македонии. При этом на ТС были македонские номера. По предварительной информации, оно направлялось из Стамбула в Северную Македонию.