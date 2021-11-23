СМИ сообщили о крушении в ЦАР вертолёта с российскими инструкторами

В столице Центральноафриканской Республики произошло крушение вертолёта российской ЧВК. Очевидцы сообщили, что пилот пытался посадить машину сразу после взлёта, но аппарат упал в реку Убанги. Об этом сообщает портал Morning Express.
Известно, что на борту упавшего вертолёта
Сообщается, что причиной аварии могла стать неисправность вертолёта. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее автобус с туристами из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. В результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека.
При этом данных о погибших или пострадавших россиянах в ДТП со сгоревшим автобусом на трассе в Болгарии нет, сообщили NEWS.ru в посольстве РФ в Северной Македонии. При этом на ТС были македонские номера. По предварительной информации, оно направлялось из Стамбула в Северную Македонию.