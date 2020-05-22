СМИ: силовики вступили в бой с террористами в Дагестане

Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости

В Сети появилось видео с места крушения самолёта «Пакистанских авиалиний». На кадрах видно, как проходит спасательная операция. На месте работают десятки людей и специальная техника.

Очевидцы помогают спасателям разбирать завалы. Параллельно идёт пролив тлеющих конструкций самолёта. Лайнер разбился недалеко от аэропорта города Карачи. Airbus A-320 следовал из Лахора. После крушения воздушное судно загорелось. По данным...