Происшествия

СМИ: силовики вступили в бой с террористами в Дагестане

14:19, 22 мая 2020 123
Фото: Абдула Магомедов/РИА Новости

Дагестанские силовики 22 мая вступили в перестрелку с боевиками в Хасавюртовском районе, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации «Интерфакса», операция проходит у селений Муцалаул и Гоксув.

Четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов, идёт штурм, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, спецоперация началась утром, когда в лесистой местности Хасавюртовского района обнаружили группу бандитов. Источник в правоохранительных органах республики отметил, что это не остатки какой-либо группировки.

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