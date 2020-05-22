СМИ: силовики вступили в бой с террористами в Дагестане

Дагестанские силовики 22 мая вступили в перестрелку с боевиками в Хасавюртовском районе, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов, идёт штурм, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, спецоперация началась утром, когда в лесистой местности Хасавюртовского района обнаружили группу бандитов. Источник в правоохранительных органах республики отметил, что это не остатки какой-либо группировки.
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