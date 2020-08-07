СМИ: на теле умершей в монастыре на Урале девочки обнаружены следы травм

https://static.news.ru/photo/bfa9551c-d919-11ea-a8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский женский монастырь/vk.com

Следователи Верхней Пышмы отказали в выдаче тела пятнадцатилетней Марины, умершей в Среднеуральском женском монастыре, родственникам, так как при осмотре места происшествия на теле ребёнка были обнаружены повреждения, сообщают СМИ.

Так, издание E1 опубликовало снимок протокола местного управления СКР, в котором говорится о необходимости определить механизм образования и давность появления данных повреждений.

... обнаружены телесные повреждения, в связи с чем для определения механизма образования и давности причинения телесных повреждений, а также установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, необходимо проведение соответствующей судебно-медицинской экспертизы. Также установлено, что при жизни ... принимала по назначению врача наркотические лекарственные средства, в связи с чем для определения правильности оказываемого лечения также необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы, — говорится в документе.

Адвокат родителей умершей против такого решения и настаивает на том, что без согласия родных тело вскрывать нельзя, если не возбуждено уголовное дело по факту смерти.

Мы же сказали: «Не забирайте». Нет, забрали. Спокойно похоронить не дают со своими законами. Говорят, что ищут наркотические вещества, — цитирует отца девочки издание.

Пятнадцатилетняя девочка, страдающая онкологическим заболеванием головного мозга, умерла в Среднеуральском женском монастыре, захваченном лишенным сана экс-схиигуменом Сергием, 6 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, о том, что в Среднеуральском женском монастыре умирает 15-летняя Марина, страдающая онкологическим заболеванием, прокурор Верхней Пышмы был осведомлён заранее. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.