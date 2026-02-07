Тесто на воде, а получается чудо. Пирог с картофелем по рецепту из Дивеевского монастыря

Тесто на воде, а получается чудо. Пирог с картофелем по рецепту из Дивеевского монастыря

Замешиваю тесто на обычной воде — и через час у меня на столе душистый монастырский пирог с картошкой! Это гениально просто и удивительно: минимальный набор продуктов превращается в нежнейшую выпечку с насыщенной начинкой, которая станет украшением любого стола, особенно в пост.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, пластичное и в то же время рассыпчатое тесто с легкой золотистой корочкой, скрывающее сочную, ароматную начинку из сладкого томленого лука и нежного картофельного пюре с пряными нотками.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 1/3 стакана растительного масла, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. соли; для начинки — 5–6 отварных картофелин, 2–3 крупные луковицы, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Сначала приготовьте тесто: смешайте теплую воду, сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Добавьте соль, масло и постепенно введите муку, замесите мягкое, нелипкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут. Для начинки разомните отварной картофель, лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, смешайте с картофелем, посолите и поперчите. Подошедшее тесто разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг, выложите на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределите начинку, оставив края. Меньшую часть теста раскатайте, накройте пирог, защипните края и сделайте небольшие отверстия сверху для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до румяности. Готовый пирог смажьте при желании маслом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.