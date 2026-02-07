Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:00

Тесто на воде, а получается чудо. Пирог с картофелем по рецепту из Дивеевского монастыря

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замешиваю тесто на обычной воде — и через час у меня на столе душистый монастырский пирог с картошкой! Это гениально просто и удивительно: минимальный набор продуктов превращается в нежнейшую выпечку с насыщенной начинкой, которая станет украшением любого стола, особенно в пост.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое, пластичное и в то же время рассыпчатое тесто с легкой золотистой корочкой, скрывающее сочную, ароматную начинку из сладкого томленого лука и нежного картофельного пюре с пряными нотками.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 стакана муки, 1 стакан теплой воды, 1/3 стакана растительного масла, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. соли; для начинки — 5–6 отварных картофелин, 2–3 крупные луковицы, соль, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Сначала приготовьте тесто: смешайте теплую воду, сахар и дрожжи, дайте постоять 10 минут. Добавьте соль, масло и постепенно введите муку, замесите мягкое, нелипкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 40 минут. Для начинки разомните отварной картофель, лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, смешайте с картофелем, посолите и поперчите. Подошедшее тесто разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте в круг, выложите на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределите начинку, оставив края. Меньшую часть теста раскатайте, накройте пирог, защипните края и сделайте небольшие отверстия сверху для выхода пара. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут до румяности. Готовый пирог смажьте при желании маслом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Общество
Этот пирог я пеку сразу с начинкой. Лучший рецепт быстрого и вкусного пирога к чаю в копилочку
Идеальный десерт для гостей: баноффи-пай. Смотрится потрясающе, а готовится просто. Секрет — в домашней карамели
Общество
Идеальный десерт для гостей: баноффи-пай. Смотрится потрясающе, а готовится просто. Секрет — в домашней карамели
Вместо печеночного торта пеку пирог: мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи
Общество
Вместо печеночного торта пеку пирог: мороки гораздо меньше, не нужно ничего молоть и выпекать коржи
Где находятся святые места России, исцеляющие людей
Семья и жизнь
Где находятся святые места России, исцеляющие людей
Псково-Печерский монастырь: история, что посмотреть и как добраться
Семья и жизнь
Псково-Печерский монастырь: история, что посмотреть и как добраться
рецепты
пироги
монастырь
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.