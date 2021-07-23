Следствие рассматривает три версии крушения самолёта в Хабаровске

У следствия есть три версии крушения самолёта в Хабаровске. Предполагается, что это могли быть ошибка пилотирования, технические неисправности борта или причиной авиакатастрофы стала плохая погода.

Дальневосточный Следственный комитет на транспорте опубликовал кадры с места крушения.

Как сообщил РИА Новости хабаровский Минздрав, после падения легкомоторного самолёта скончалась женщина-пилот.

Инцидент произошёл в районе села Калинка на расположенном там аэродроме. Самолёт Р-2002 разбился за пределами взлётно-посадочной полосы. По данным СМИ, в нём было два человека. Оба погибли.

Как пишет Telegram-канал 112, управляла самолётом очень опытный пилот-инструктор Татьяна Н. У неё было около пяти тысяч часов в небе. Также она была президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока. Именно 40-летняя женщина-пилот скончалась в больнице. Врачи боролись за её жизнь, но травмы оказались слишком тяжёлыми.