Число жертв крушения самолёта под Хабаровском увеличилось до двух

Число жертв крушения лёгкого самолёта, произошедшего в Хабаровском крае, увеличилось до двух человек. Как сообщили «Интерфаксу» в краевом Минздраве, пострадавшая женщина умерла в больнице.

К сожалению, пациентка скончалась, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что инцидент произошёл в районе села Калинка на расположенном там аэродроме. Самолёт Р-2002 разбился за пределами взлётно-посадочной полосы.

На борту находились два человека. Один из них погиб, 40-летняя женщина была госпитализирована.

Следствием отрабатываются три версии случившегося — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.