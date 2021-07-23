Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском

В результате падения лёгкого самолёта в Хабаровском крае один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

Инцидент произошёл близ села Калинка. На месте происшествия работают спасатели.

В результате падения один человек погиб, ещё один травмирован. По данным агентства, это 40-летняя женщина. У нее диагностирован перелом обеих ног.

Самолёт разбился при взлёте за пределами взлётно-посадочной полосы.

Дальневосточная транспортная прокуратура по факту падения самолета начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что на Украине разбился вертолёт Ми-2.