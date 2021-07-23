Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском

В результате падения лёгкого самолёта в Хабаровском крае один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).
Инцидент
В результате падения один человек погиб, ещё один травмирован. По данным агентства, это 40-летняя женщина. У нее диагностирован перелом обеих ног.
Самолёт разбился при взлёте за пределами взлётно-посадочной полосы.
Дальневосточная транспортная прокуратура по факту падения самолета начала проверку исполнения законодательства по безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что на Украине разбился вертолёт Ми-2.