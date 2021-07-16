На Украине разбился вертолёт Ми-2

Пилот и его помощник погибли в результате крушения вертолета Ми-2 в Николаевской области на Украине, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

17 июля в 06:08 вблизи с. Зайве Николаевского района произошло падение вертолёта Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли два человека (пилот и помощник пилота), — сообщается в сводке на сайте ведомства.

Пожар был ликвидирован на площади шесть квадратных метров. В тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, совершил аварийную посадку в Томской области. На его борту находились 19 человек. Все выжили.