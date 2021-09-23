Следственный комитет начал проверку по факту гибели главы пермского СК

Центральный аппарат следственного комитета начал проверку по факту гибели главы СУ СКР по Пермскому краю. Сергей Сарапульцев возглавил краевой СК в 2018 году, сообщается в паблике СК в соцсети «ВКонтакте».

По факту гибели руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю полковника юстиции С. Ю. Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Сергей Сарапульцев был найден мёртвым в своём коттедже 23 сентября. Предположительно, полковник свёл счёты с жизнью. По некоторым данным, причиной гибели главы краевого СКР не мог быть визит руководителя СК России Александра Бастрыкина, который приехал для расследования стрельбы в пермском вузе.

Известно, что у начальника российского СК давно были претензии к руководству краевого управления и лично к самому Сарапульцеву по резонансным для края темам.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до самоубийства Сарапульцева в региональном подразделении СКР прошло совещание. В ходе мероприятия его обвинили в плохой организации расследования обстоятельств нападения на университет, а также в том, что он с опозданием отреагировал на жалобы жителей.