https://static.news.ru/photo/367dcba2-c10e-11e9-9384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту ДТП в Перми, в результате которого один человек погиб и 22 пострадали.

Специалисты осматривают место происшествия и пытаются выяснить, не были ли нарушены требования безопасности при перевозке пассажиров.

Изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом будет дана уголовно-правовая оценка действиям водителя и предпринимателя-перевозчика, — говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее News.ru писал, что в Перми 17 августа пассажирский автобус врезался в здание магазина . У транспортного средства из-за сильного удара смяло переднюю часть и выбило окна. Всего в автомобиле в момент ЧП было около 50 человек.

Помощь врачей после аварии потребовалась 22 пострадавшим. Сейчас им оказывается необходимая помощь. В результате ДТП погиб один человек. Также травмы получили пятеро детей, которые в настоящее время находятся в состоянии средней степени тяжести.