Следственные действия завершены на месте взрыва автобуса в Воронеже

Следователи завершили работу на месте взрыва автобуса ПАЗ в Воронеже. Криминалисты изучили транспортное средство внутри и снаружи, после чего коммунальные службы принялись убирать территорию, сообщает РИА Новости.

Обломки и осколки стекла и пластика упаковываются в пластиковые пакеты, сам автобус пока остаётся на дороге. В качестве наглядного пособия к месту происшествия был пригнан такой же автобус ПАЗ, который криминалисты осматривали для сравнения с повреждённым транспортом. Особое внимание следователи уделили бензобаку и участку салона над задним левым колесом.

Внимательно был осмотрен четвёртый ряд сидений по стороне водителя.

За действиями криминалистов на улице Кольцовской наблюдали сотни человек, которые разошлись, когда пошёл дождь.

Инцидент произошёл вечером 2 августа в районе торгового центра «Галерея Чижова». В результате взрыва автобуса пострадали 15 человек, одна пассажирка умерла в реанимации.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Однако представитель перевозчика заявил, что компания работает на дизельном топливе. На место происшествия прибыл глава региона Александр Гусев. Он обещал оказать материальную помощь всем пострадавшим.

Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Ход расследования контролирует центральный аппарат.

Ранее воронежцы, которые в момент взрыва автобуса ПАЗ в центре города оказались рядом, рассказали о том, как помогали людям выбраться и о силе ударной волны.