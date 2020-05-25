Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Девушка, пострадавшая в результате хлопка газа в многоквартирном доме в Казани, рассказала, что сама случайно оборвала бытовой газовый шланг в квартире. Об этом сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Пострадала одна девушка, которая находилась в квартире, как раз она нечаянно оборвала свой шланг бытовой, который идёт на колонку. Испугалась. Когда уже покидала квартиру, произошёл хлопок, — сообщил ТАСС Миронов....