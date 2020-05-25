Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

https://static.news.ru/photo/55aac264-9e6c-11ea-ba35-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московские следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на территории автостоянки возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе. Допрошены уже более 15 участников и очевидцев конфликта, произошедшего 24 мая.
В рамках расследования уголовного дела по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы задержаны трое подозреваемых, — сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Москве.
Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, в ходе них было обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.
Как писал NEWS.ru, количество пострадавших в ходе перестрелки на юге Москвы возросло до двух человек. Раненые были госпитализированы. Всего в результате перестрелки были задержаны восемь человек. Четверо из них оказались приезжими из Оренбурга. По информации журналистов РЕН ТВ, инцидент мог произойти из-за денег.