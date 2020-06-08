Следователи выясняют обстоятельства смерти осужденного в СИЗО Калининграда

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Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области начали доследственную проверку по факту смерти 31-летнего осужденного в следственном изоляторе.

По факту смерти в следственном изоляторе осужденного следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства, — сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по региону.

По данным источника в правоохранительных органах, тело осужденного за кражу мужчины обнаружили в камере 6 июня, в СИЗО он поступил накануне.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя Общественной наблюдательной палаты Москвы журналистка Ева Меркачёва рассказала о пытках и вымогательствах в московском СИЗО № 3 («Пресненская пересылка»). Один из пострадавших, водолаз-спасатель Андрей Белянин, который находится в СИЗО в следственном изоляторе по делу о контрабанде наркотиков, рассказал, что его без объяснения причин перевели в камеру к рецидивистам. В ней ранее судимый квартирный вор-форточник Ахабег Шамилов стал вымогать у арестованного деньги. Сначала он вёл мирные беседы, а потом дело дошло до избиений и пыток. Как пишет правозащитница, мужчину били по лицу и по травмированной шее, а также засовывали глубоко в уши ватные палочки, видимо, чтобы порвать барабанные перепонки. Уголовное дело было возбуждено по статье 163 УК РФ «Вымогательство» в отношении Шамилова и других неустановленных лиц.