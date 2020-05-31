В московском СИЗО арестованных пытали ватными палочками

https://static.news.ru/photo/8fbc6af6-a34f-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы журналистка Ева Меркачёва рассказала о пытках и вымогательствах в московском СИЗО № 3 («Пресненская пересылка»).

Один из пострадавших, водолаз-спасатель Андрей Белянин, который находится в СИЗО в следственном изоляторе по делу о контрабанде наркотиков, рассказал, что его без объяснения причин перевели в камеру к рецидивистам. В ней ранее судимый квартирный вор-форточник Ахабег Шамилов стал вымогать у арестованного деньги. Сначала он вёл мирные беседы, а потом дело дошло до избиений и пыток.

На протяжении 27 дней из 37, проведённых в этой камере, ко мне применялись различные методы принуждений и пыток с целью вымогательства 500 тысяч рублей. Денег у меня не было, так как они были изъяты во время досмотра. И вымогатели вынудили родственников продать имеющийся у них автомобиль. Только после того как они перечислили деньги, меня перевели в камеру к «первоходам», — об этом Белянин рассказал Меркачёвой.

Как пишет правозащитница, мужчину били по лицу и по травмированной шее, а также засовывали глубоко в уши ватные палочки, видимо, чтобы порвать барабанные перепонки.

Уголовное дело было возбуждено по статье 163 УК РФ «Вымогательство» в отношении Шамилова и других неустановленных лиц. В качестве потерпевших по нему проходят Белянин и ещё один арестованный, сообщает «МК».

NEWS.ru писал, что родственники заключённых ИК-15 в Ангарске заявили о пытках после бунта. Об этом рассказал в СМИ глава правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослав Хроменков.