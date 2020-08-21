Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Ярославле

https://static.news.ru/photo/4fd79f10-e3e0-11ea-9613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека), — говорится в сообщении.

На месте инцидента находится следственная группа. Её действия будет координировать руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Александр Соболев.

Взрыв произошёл в панельном десятиэтажном доме по улице Батова в 19:29. Обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. По предварительным данным, погибла женщина.

NEWS.ru писал, что под завалами могут находиться женщина и ребёнок. После взрыва в здании начался пожар, который удалось локализовать. Спасатели эвакуировали 60 человек, люди будут размещены в районной администрации. Идёт работа над списками пострадавших.