Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Ярославле

По факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека), — говорится в сообщении.
На месте инцидента находится следственная группа. Её действия будет координировать руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Александр Соболев.
Взрыв произошёл в панельном десятиэтажном доме по улице Батова в 19:29. Обрушились перекрытия с шестого по первый этаж. По предварительным данным, погибла женщина.
NEWS.ru писал, что под завалами могут находиться женщина и ребёнок. После взрыва в здании начался пожар, который удалось локализовать. Спасатели эвакуировали 60 человек, люди будут размещены в районной администрации. Идёт работа над списками пострадавших.
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