Следователь из центрального аппарата СКР задержан за взятку

https://static.news.ru/photo/e757b50c-bd4b-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщает РЕН ТВ, речь идёт о следователе по особо важным делам ГСУ СК РФ Руслане Миниахметове. Отмечается, что следователь ранее расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также громкое дело «Кировлеса».

Как отмечает «Коммерсант», следствие предполагает, что незаконное вознаграждение сотрудник СК получил от банкиров, которые обвинялись в хищениях. По данным издания, в последнее время в производстве Миниахметова находилось дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка (НТБ) из Тольятти, которым инкриминировали хищение 572,9 млн рублей, принадлежащих госкорпорации ВЭБ.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Миниахметова лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. 3 июля следователь был задержан сначала в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили соответствующее обвинение. Завтра, 4 июля, суд изберёт ему меру пресечения.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.