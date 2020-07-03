Следователь из центрального аппарата СКР задержан за взятку

ФСБ задержала следователя центрального аппарата СК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Это подтвердили в пресс-службе СК РФ.
Как
Как
Сообщается, что уголовное дело в отношении Миниахметова лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. 3 июля следователь был задержан сначала в качестве подозреваемого, а затем ему предъявили соответствующее обвинение. Завтра, 4 июля, суд изберёт ему меру пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре сотрудника Минобороны, занимавшие руководящие должности в ведомстве, арестованы за взятки при строительстве и ремонте объектов в Петербурге и Ленобласти. Сотрудники 103-го отдела Госстройнадзора министерства подозреваются в организации преступного сообщества, которое получило от коммерсантов за положительные заключения более 9 млн рублей взяток.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен