Следком показал обнаруженные в Оренбуржье бочки со суррогатным алкоголем

Следственный комитет России обнародовал кадры обнаружения бочек с суррогатным алкоголем, жертвами которого, по последним данным, стали 29 человек в Оренбургской области. Очередную партию нашли на складе в Орске. Спиртосодержащая жидкость хранилась в 11 металлических бочках объёмом 200 литров, свидетельствует Youtube-канал СК РФ.

По данным Следственного комитета РФ, продолжается расследование уголовных дел по факту отравлений со смертельными исходами жителей Оренбургской области.

Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров, - говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Как ранее стало известно, в рамках данного уголовного дела уже задержано девять человек. Четверо из них заключены под стражу.

Контрафактный алкоголь стал причиной смерти 29 человек, проживавших в четырёх территориальных образованиях Оренбургской области. Ещё ряду граждан оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь.

В связи с трагедией председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что государство должно полностью монополизировать рынок производства этилового спирта.