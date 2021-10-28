СКР выяснил причину взрыва в Набережных Челнах и возбудил дело об убийстве

Следователи СКР установили причину взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах и возбудили уголовное дело в отношении хозяина квартиры, ставшей его эпицентром. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 70-летний владелец квартиры проживал один и состоял на учёте у нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, поэтому на газопровод в его квартире была установлена заглушка. Во время осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что причиной взрыва газовоздушной смеси стали умышленные действия хозяина жилища.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое общеопасным способом). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Взрыв в квартире на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах произошёл 25 октября. В результате были повреждены перекрытия между четвёртым и пятым этажами и разрушены шесть квартир. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Ранее в СКР в качестве возможных причин взрыва называли некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия во время пользования оборудованием.