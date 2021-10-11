СКР возбудил ещё два дела после убийства школьника в Махачкале

Следователи возбудили ещё два уголовных дела по факту убийства сверстником 15-летнего школьника в Махачкале. Его фигурантами стали представители администрации учебного заведения и руководство охранного предприятия, которое занималось обеспечением безопасности в школе, сообщается на сайте СКР.

В отношении директора и завуча школы дело возбуждено по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), в отношении руководства охранного предприятия — по статье об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, и оперативно установить причины и условия произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

У подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, и ранее были проблемы с поведением, он уже попадал в поле зрения педагогов и психологов. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Дагестане Марина Ежова.

Он поменял уже одну школу, какое-то время находился на домашнем обучении, в эту школу был переведён недавно, — пояснила омбудсмен.

По её словам, семью подростка нельзя назвать неблагополучной. Родители знали о проблемах с поведением у юноши, но не предполагали такого исхода.

Ежова добавила, что в школе установлен металлоискатель. Однако он, возможно, по каким-то причинам не сработал, поэтому нож у подростка не обнаружили.

Убийство произошло в махачкалинской школе № 51. Двое одноклассников, между которыми ранее неоднократно случались конфликты, в очередной раз поссорились, и один ударил другого ножом. Ранение оказалось смертельным.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан.

На допросе он заявил, что не собирался убивать одноклассника, а удар нанёс в состоянии аффекта. Он также рассказал, что нож купил за год до инцидента, без особой цели — «просто чтобы был».