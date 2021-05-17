СКР возбудил дело в связи с тройным убийством в Екатеринбурге

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту убийства трёх человек в Екатеринбурге и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На месте происшествия
В региональном главке МВД, в свою очередь,
На месте преступления также найден колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции. Всё это приобщено к материалам дела.
Как сообщалось ранее, убийство произошло в сквере имени Джавахарлала Неру. Все погибшие — мужчины. Предполагается, что между ними вспыхнул конфликт во время распития алкоголя.
Злоумышленник при задержании оказал сопротивление полицейским. Тем пришлось применить табельное оружие. Нападавший был ранен, в настоящее время он находится в больнице.