СКР возбудил дело в связи с тройным убийством в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/b4df7a42-b70a-11eb-b734-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту убийства трёх человек в Екатеринбурге и посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Для обнаружения вещественных доказательств применяется криминалистическая техника. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для установления точных причин смерти погибших.

В региональном главке МВД, в свою очередь, отметили , что к настоящему моменту установлены личности нападавшего и одного из погибших. Первым оказался житель села Ерзовское Туринского района, гражданин Кукушкин 1987 года рождения. Он официально нигде не работает, ранее судим не был. Второй — гражданин Бархутдинов 1987 года рождения, проживавший в Октябрьском районе Пермского края. Личности ещё двоих убитых устанавливаются по отпечаткам пальцев.

На месте преступления также найден колюще-режущий предмет со следами вещества бурого цвета и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции. Всё это приобщено к материалам дела.

Как сообщалось ранее, убийство произошло в сквере имени Джавахарлала Неру. Все погибшие — мужчины. Предполагается, что между ними вспыхнул конфликт во время распития алкоголя.

Злоумышленник при задержании оказал сопротивление полицейским. Тем пришлось применить табельное оружие. Нападавший был ранен, в настоящее время он находится в больнице.