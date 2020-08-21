СКР провёл обыски в РЖД из-за заключённых пять лет назад контрактов

https://static.news.ru/photo/68b5c182-e477-11ea-822a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Филиппов 安德烈/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

На прошлой неделе в московских офисах ОАО «Российские железные дороги» прошли обыски. Следователи приходили в кабинет замгендиректора — директора по внутреннему контролю и аудиту Анатолию Чабунину и к заместителю главы РЖД Павлу Иванову, начальнику Центральной дирекции управления движением.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Следственные действия проходили в рамках проверки контрактов за период до 2015 года. По словам одного из собеседников издания, вопросы у сыщиков вызвали возможные нарушения подрядчиков РЖД в части расчётов с региональными бюджетами.

На этом фоне гендиректор РЖД Олег Белозеров намерен обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». Они «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделений центрального аппарата РЖД», заявил источник.

В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании, — сказал собеседник издания.

В начале 2015 года в ряде регионов России начали повсеместно отменять пригородные электрички: где-то полностью (в Вологодской и Псковской областях), где-то частично. В РЖД тогда заявляли, что это связано с задолженностями местных властей перед железнодорожниками. Дело в том, что пригородные перевозки не окупаются за счёт продажи билетов, и их приходилось компенсировались из бюджетов субъектов РФ. Но у РЖД и глав регионов возникли взаимные претензии из-за тарифа. В итоге ситуация нормализовалась после вмешательства президента Владимира Путина.

Ранее РЖД опубликовали официальные доходы главы предприятия за 2019 год. Они составили 449,7 миллиона рублей, писал NEWS.ru.