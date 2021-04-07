Склады с бытовой химией и спортинвентарём полыхают в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/76934d8e-97c7-11eb-8f73-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/myluber

Склады, где хранится бытовая химия и спортивный инвентарь, загорелись в подмосковных Люберцах. Площадь пожара стремительно увеличивается, сейчас она разрослась до шести тысяч квадратных метров.

Возгорание началось около 18 часов. По данным регионального главка МЧС, существует угроза обрушения конструкций.

Тушение осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада, так как внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия.

К ликвидации огня привлечён пожарный поезд.

Кроме этого, на месте ЧП работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных выбросов. Пока что таковых не зафиксировано, передаёт РИА Новости.

Ранее в Вологодской области, как писал NEWS.ru, произошёл пожар в здании бывшего льняного комбината. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.