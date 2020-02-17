На севере Москвы загорелся склад. Инцидент произошёл на улице Дубнинской, 79А.
Площадь пожара составляет 50 кв. метров. В настоящий момент нет данных о пострадавших. Источник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС
На месте инцидента работают значительные силы пожарных, создан штаб по ликвидации возгорания.
NEWS.ru писал, что производственное предприятие загорелось в Рязанской области. Инцидент произошёл в посёлке Шилово. Пожар возник в помещении площадью 1500 кв. метров. Никто не пострадал.
16 февраля в Кингисеппском районе Ленинградской области на пожаре погибли 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын. Пожар произошёл, когда люди легли спать. Из огня сумел выбраться только хозяин дома — 35-летний мужчина.
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