https://static.news.ru/photo/dbc5d6bc-516f-11ea-8de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы загорелся склад. Инцидент произошёл на улице Дубнинской, 79А.

Площадь пожара составляет 50 кв. метров. В настоящий момент нет данных о пострадавших. Источник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС заявил , что есть угроза распространения огня: склад имеет два этажа.

На месте инцидента работают значительные силы пожарных, создан штаб по ликвидации возгорания.

NEWS.ru писал, что производственное предприятие загорелось в Рязанской области. Инцидент произошёл в посёлке Шилово. Пожар возник в помещении площадью 1500 кв. метров. Никто не пострадал.

16 февраля в Кингисеппском районе Ленинградской области на пожаре погибли 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын. Пожар произошёл, когда люди легли спать. Из огня сумел выбраться только хозяин дома — 35-летний мужчина.