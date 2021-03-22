Склад стройматериалов загорелся под Липецком

https://static.news.ru/photo/e42c375a-8aef-11eb-94b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар начался на складе строительных материалов в Липецком районе, сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

По его словам, сообщение об инциденте на улице Железнодорожная села Подгорное поступило в 10:35.

Проведена эвакуация 40 человек. В данный момент проводится тушение, — рассказал он.

Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. В его тушении задействованы восемь единиц техники и 34 человека от пожарной охраны. Проведена эвакуация 40 человек, никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что по факту пожара в Новосибирской области, в результате которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 21 марта, в селе Шарчино. Пожар возник в частном жилом доме. В ходе тушения были найдены тела трёх мужчин. В одном из них опознали хозяина дома.