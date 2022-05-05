СК завёл уголовное дело по факту обстрела беженцев под Харьковом

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов ВСУ, обстрелявших колонную беженцев у пгт Старый Салтов Чугуевского района Харьковской области Украины. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления по статье об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, говорится в сообщении ведомства.

В результате обстрела автоколонны с людьми погибли трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетняя девочка, 13 человек, включая пятерых детей, получили ранения разной степени тяжести.

Следственный комитет России устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению, — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли колонны беженцев в Харьковской области. Среди пострадавших пять детей: 6-месячная девочка Варвара, двое мальчиков семи лет, два подростка 14 лет: девочка и мальчик. У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног.