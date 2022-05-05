Украинские боевики обстреляли мирных жителей в Харьковской области

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Украинские боевики обстреляли колонны беженцев в Харьковской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя больницы. Известно, что в результате стрельбы были ранены 13 человек, среди них пятеро детей. Две женщины находятся в тяжёлом состоянии.

Среди пострадавших пять детей: 6-месячная девочка Варвара , двое мальчиков семи лет, два подростка 14 лет: девочка и мальчик. У части детей сильный стресс, а у семилетних мальчиков осколочные ранения ног, — говорится в сообщении.

Минобороны России рассказало, что в Харькове боевики теробороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных или осуждающих украинскую власть горожан. Подозрительных граждан задерживают и увозят в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что вышедшие с территории промышленного комплекса «Азовсталь» мирные жители не знали о существовании гуманитарных коридоров и готовившейся эвакуации. Боевики скрывали от них эту информацию.

Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода для эвакуации гражданских лиц, которые, по заявлению киевских властей, находятся в подземных сооружениях предприятия.