СК завёл дело после смерти журналиста, ждавшего скорую семь часов в Калуге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти журналиста телекомпании «Ника» Константина Кисова, прождавшего скорую семь часов в Калуге. По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медработниками, говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) по факту смерти сотрудника телекомпании «Ника» Константина Кисова, — сказано в сообщении ведомства.

О том, что журналист ждал помощи медиков семь часов, стало известно со слов его родных. По делу проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы. По результатам расследования будет дана юридическая оценка действиям медиков.

Константин Кисов умер 18 сентября, ему было 59 лет. Журналисту стало плохо вечером того же дня, скорую вызвал его брат. Однако медики приехали лишь через несколько часов. Кисов умер, так и не дождавшись помощи. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Проверку по этому факту обещал провести губернатор Владислав Шапша.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских городах скорую приходится ждать по несколько дней. Резкий подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в регионах РФ спровоцировал катастрофическую ситуацию в работе службы скорой помощи.