https://static.news.ru/photo/1b54cf8a-3083-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели от огнестрельных ранений двух братьев в городском округе Лосино-Петровский. Об этом NEWS.ru сообщили в СК РФ по Московской области.

По данным сотрудников СК, тела мужчин были обнаружены в одной из квартир в посёлке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, недалеко от Щёлково.

Ранее источник NEWS.ru в правоохранительных органах сообщил, что погибший Сергей Хайкин являлся начальником одного из отделов госкорпорации «Роскосмос». Второй убитый — его младший брат Иван.

С огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по статье «Убийство», — указано в сообщении.

Как пояснили в СК, по предварительным данным, между родственниками возник конфликт. С места преступления изъяты ружьё и патроны. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят экспертизы.

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