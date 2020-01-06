Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели от огнестрельных ранений двух братьев в городском округе Лосино-Петровский. Об этом NEWS.ru сообщили в СК РФ по Московской области.
По данным сотрудников СК, тела мужчин были обнаружены в одной из квартир в посёлке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, недалеко от Щёлково.
Ранее источник NEWS.ru в правоохранительных органах сообщил, что погибший Сергей Хайкин являлся начальником одного из отделов госкорпорации «Роскосмос». Второй убитый — его младший брат Иван.
С огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата. По данному факту следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по статье «Убийство», — указано в сообщении.
Как пояснили в СК, по предварительным данным, между родственниками возник конфликт. С места преступления изъяты ружьё и патроны. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят экспертизы.
Как писал NEWS.ru, ранее полицейские из Одессы задержали предполагаемых убийц двух девушек, которых нашли в съёмной квартире в Киеве.
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