Происшествия

СК проверяет данные об отравлении ребёнка психотропными веществами

19:35, 01 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские следователи проверяют информацию об отравлении двухлетнего малыша психотропными препаратами. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Она пояснила, что в СМИ появилась заметка о том, что в Москве 29 марта в больницу привезли двухлетнего мальчика. Врачи не обнаружили на его теле никаких травм, но поместили его в реанимацию с подозрением на отравление психотропами.

Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации, — приводит слова Ивановой ТАСС.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила она.

Как писал NEWS.ru, в среду врачи госпитализировали в Кузбассе пятерых детей с отравлением.

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