СК проверяет данные об отравлении ребёнка психотропными веществами

https://static.news.ru/photo/f156eee6-7436-11ea-987b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московские следователи проверяют информацию об отравлении двухлетнего малыша психотропными препаратами. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.
Она пояснила, что в СМИ появилась заметка о том, что в Москве 29 марта в больницу привезли двухлетнего мальчика. Врачи не обнаружили на его теле никаких травм, но поместили его в реанимацию с подозрением на отравление психотропами.
Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации, — приводит слова Ивановой ТАСС.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила она.
Как писал NEWS.ru, в среду врачи госпитализировали в Кузбассе пятерых детей с отравлением.