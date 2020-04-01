СК проверяет данные об отравлении ребёнка психотропными веществами

https://static.news.ru/photo/f156eee6-7436-11ea-987b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские следователи проверяют информацию об отравлении двухлетнего малыша психотропными препаратами. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Она пояснила, что в СМИ появилась заметка о том, что в Москве 29 марта в больницу привезли двухлетнего мальчика. Врачи не обнаружили на его теле никаких травм, но поместили его в реанимацию с подозрением на отравление психотропами.

Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации, — приводит слова Ивановой ТАСС.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметила она.

Как писал NEWS.ru, в среду врачи госпитализировали в Кузбассе пятерых детей с отравлением.