СК организовал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели российских альпинистов на Эльбрусе. Группа людей из 19 человек запросила помощи у МЧС, три человека погибли, сообщает ТАСС.

Следователи СУ Следственного комитет России по КБР проводят доследственную проверку по информации о гибели альпинистов при восхождении в составе группы на Эльбрус, — сообщил агентству собеседник в следственных органах.

Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Участники группы находятся в разных местах, что осложняет их поиски. На данный момент скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура воздуха — 20 градусов ниже нуля, видимость составляет не более одного метра.

Спасателям удалось спасти 14 человек. По предварительной информации, ещё двое оставшихся альпинистов живы.

Ранее сообщалось, что гид бросил группу альпинистов на Эльбрусе и сбежал, люди просят помощи у МЧС, трое погибли. Гида встретили по дороге сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.