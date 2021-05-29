СК опроверг смерть раненного полицейским под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/c8ec6b4a-c10e-11eb-b530-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет опроверг смерть мужчины, случайно раненного сотрудником ДПС во время задержания в Новосибирской области. Ранее появилась информация, что пострадавший скончался в больнице, однако ТАСС в управлении СК по региону сообщили, что мужчина жив.

В ведомстве отметили, что пострадавший в настоящий момент находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Инцидент произошёл на трассе в районе посёлка Мошково (Новосибирская область). Правоохранители пытались остановить машину с затонированными стёклами, но автомобиль проехал мимо. После погони полицейские прижали транспортное средство к обочине. Водителя пригласили для составления протокола, однако он начал оказывать сопротивление. В ходе потасовки инспектор произвёл выстрел из служебного оружия, ранив нарушителя в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Двое пассажиров активно участвовали в происходящем: один снимал всё на камеру, другой пытался отбить водителя у полиции. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту происшествия. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Подполковник запаса МВД РФ, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников в беседе с NEWS.ru прокомментировал инцидент в Новосибирской области. Он считает, что полицейского ждёт реальный срок.