Происшествия

СК будет просить арестовать организатора сгоревшего в Красногорске хосписа

10:35, 12 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ будет ходатайствовать об аресте организатора красногорского хосписа Дмитрия Новикова, проходящего подозреваемым по делу о пожаре в учреждении, в результате которого погибли девять человек.

Об этом журналистам сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Следствие будeт ходатайствовать об аресте, — приводитеё слова ТАСС.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек от 66 до 99 лет. Очаг возгорания был в сауне на втором этаже. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование дела о гибели при пожаре девяти постояльцев красногорского хосписа. Уголовное дело заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

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