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Силовики задержали высокопоставленного подмосковного чиновника

15:22, 22 октября 2020 134
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин задержан сотрудниками силовых структур.

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время с Фатиным проводятся следственные действия. Других подробностей пока нет. Об этом ТАСС рассказал источник в российских правоохранительных органах.

Ранее суд Санкт-Петербурга принял решение отправить Геннадия Орлова, который является руководителем администрации Выборгского района Ленинградской области, под домашний арест сроком на месяц и 27 суток. Как писал NEWS.ru, чиновника задержали по делу о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей. По версии следствия, глава Выборгского района Ленобласти вместе с сообщниками использовал документы, в которых были сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений, расположенных в Выборге.

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