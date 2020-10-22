Силовики задержали высокопоставленного подмосковного чиновника

https://static.news.ru/photo/bbc256a8-1463-11eb-acd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин задержан сотрудниками силовых структур.

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время с Фатиным проводятся следственные действия. Других подробностей пока нет. Об этом ТАСС рассказал источник в российских правоохранительных органах.

Ранее суд Санкт-Петербурга принял решение отправить Геннадия Орлова, который является руководителем администрации Выборгского района Ленинградской области, под домашний арест сроком на месяц и 27 суток. Как писал NEWS.ru, чиновника задержали по делу о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей. По версии следствия, глава Выборгского района Ленобласти вместе с сообщниками использовал документы, в которых были сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений, расположенных в Выборге.