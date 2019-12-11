В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена по делу о взятке в 19 млн рублей.
Кроме того, силовики задержали прокурора, следователя СК и оперативника МВД. Все они стали фигурантами этого дела,
По версии следствия, сотрудник СК получил информацию от заместителя транспортного прокурора города о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена, который хочет уйти от ответственности, передав взятку.
Первым задержали зампрокурора. Он привёз взятку в 19 млн рублей, из которых 18,5 оказались муляжом. После этого его привлекли к оперативным мероприятиям, в результате которых был задержан ещё один человек,
Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР. За 2019 год среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен