https://static.news.ru/photo/a61efdfe-a689-11e9-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена по делу о взятке в 19 млн рублей.

Кроме того, силовики задержали прокурора, следователя СК и оперативника МВД. Все они стали фигурантами этого дела, передают «Невские новости».

По версии следствия, сотрудник СК получил информацию от заместителя транспортного прокурора города о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении бизнесмена, который хочет уйти от ответственности, передав взятку.

Первым задержали зампрокурора. Он привёз взятку в 19 млн рублей, из которых 18,5 оказались муляжом. После этого его привлекли к оперативным мероприятиям, в результате которых был задержан ещё один человек, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал о том, что Следственный комитет России (СКР) обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР. За 2019 год среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата.