Силовики взяли штурмом захваченное отделение банка в Москве

Московские силовики взяли штурмом захваченное отделение «Альфа-банка» в столице. Оперативная группа зашла в помещение через чёрных ход.
Злоумышленника задержали,
По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание.
По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.
По словам очевидца, гражданин изначально хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников. Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение, писал NEWS.ru.
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