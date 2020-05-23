Силовики взяли штурмом захваченное отделение банка в Москве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Московские силовики взяли штурмом захваченное отделение «Альфа-банка» в столице. Оперативная группа зашла в помещение через чёрных ход.

Злоумышленника задержали, пишет РИА Новости. У него не было взрывного устройства — только макет бомбы.

По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание.

По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.

По словам очевидца, гражданин изначально хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников. Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение, писал NEWS.ru.