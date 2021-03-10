Силовики в Томске проверяют школы после сообщений о бомбах

https://static.news.ru/photo/d419aa0c-8232-11eb-b54b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативно-следственные проверки начались в Томске после поступивших сразу в 11 школ города анонимных сообщений о минировании. Неподтверждённый характер звонков не мешает силовикам проводить полный комплекс превентивных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. <...> По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений, — отметил замгубернатора Игорь Толстоносов.

Он добавил, что проверяется каждый факт, а параллельно по каждому из них идёт оперативно-следственная проверка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре года колонии строгого режима получил 35-летний житель Хабаровска, сообщивший о заминированном самолёте в местном аэропорту. Об этом рассказало управление на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу. Инцидент произошёл в сентябре 2020 года.