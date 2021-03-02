Житель Хабаровска получил 4 года колонии за «минирование» самолета

Четыре года колонии строгого режима получил житель Хабаровска, сообщивший о «заминированном» самолёте в местном аэропорту. Об этом сообщает управление на транспорте МВД по дальневосточному федеральному округу.
Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. 35-летний мужчина позвонил на номер 112 и сообщил, что в один из самолётов, находящихся на стоянке хабаровского аэропорта, заложена взрывчатка.
Нарушитель был задержан. Выяснилось, что мужчина был ранее судим. на время ведения следствия его арестовали.
В результате Железнодорожный районный суд Хабаровска
Сам подсудимый от своих показаний отказался и вину не признал.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все станции метрополитена, детские сады и школы Москвы 11 февраля получили анонимные сообщения о минировании. Только образовательных учреждений оперативникам пришлось проверить более 3,3 тысячи. Ни на одном из обследованных объектов образования и транспорта никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.