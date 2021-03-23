Силовики провели обыск у менеджера «Ростелекома» по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/047ee3e2-8bb1-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Фото: rostelecoma.ru

Силовики провели обыск у менеджера «Ростелекома» Александра Варева по делу о мошенничестве с тендерами. Стражи порядка приехали в загородный дом сотрудника компании. Мужчина является замдиректора макрорегионального филиала «Центр». По данным источника, гражданин проходит в качестве свидетеля.

Накануне правоохранители при оперативном сопровождении ФСБ провели в загородном доме [Александра] Варева обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве с тендерами. В ходе следственных действий была изъята бухгалтерская отчётность по тендерам, проведённым в «Ростелекоме», и иные документы, имеющие значение для дела, — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

По его словам, менеджеру вручили повестку на допрос, запланированный следственными органами на 26 марта. Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Официальный комментарий силовиков ТАСС пока не поступил.

Накануне следователи СКР по Краснодарскому краю завершили расследование в отношении бывшего майора ФСБ Александра Мрищука. Ему предъявлены обвинения в окончательной редакции по статьям о создании преступного сообщества, бандитизме, разбое, краже и превышении полномочий. Мрищук виновным себя не признаёт. Он утверждает, что уголовное преследование инициировано разоблачёнными им контрабандистами.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудника управления ФСБ России по Тюменской области Алексея Короткова приговорили к 24 годам колонии по обвинению в убийствах в составе так называемой банды чекистов. Преступная группа действовала на Урале в течение восьми лет. Злоумышленники пытались взять под свой контроль коммерсантов, занимавшихся нелегальным обналичиванием средств и их выводом за пределы РФ. Тех, кто отказывался им подчиняться, они убивали.