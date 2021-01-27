Сильный пожар произошёл на пороховом заводе в Перми

https://static.news.ru/photo/414124fa-6133-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Три человека пострадали при пожаре, вспыхнувшем на территории Пермского порохового завода.

Согласно данным ГУ МЧС по региону, в 08:30 (06:30 мск) оперативная дежурная смена получила от диспетчера ЕДДС Перми сообщение о том, что пожарно-спасательные подразделения выезжали на улицу Гальперина (территория порохового завода).

В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ликвидировать возгорание удалось в 09:22 (07:22 мск). В результате происшествия пострадали трое мужчин, которых доставили в ожоговый центр. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез», где погиб человек. По предварительной информации, огонь возник в двух ёмкостях с нефтепродуктами. Пожар произошёл 25 января. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости.