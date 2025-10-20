Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:47

Школьница серьезно пострадала при попытке закрыть окно

SHOT: в Петербурге восьмиклассница выпала из окна четвертого этажа школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица восьмого класса выпала из окна четвертого этажа школы № 58, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, по предварительной информации инцидент носит случайных характер, девочка пыталась закрыть окно во время урока.

По данным канала, 14-летняя школьница в настоящий момент госпитализирована в тяжелом состоянии. Отмечается, что следственный комитет начал проверку происшествия.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу школьницы, упавшей на гололеде. Инцидент случился в середине января, на набережной канала Грибоедова своевременно не почистили дорогу, что и привело к падению ребенка. В больнице пострадавшей диагностировали сложный перелом ключицы.

До этого тренера спортивной школы в Кабардино-Балкарии, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Как сообщили в региональном СК РФ, решение вынес Прохладненский районный суд. Школьница погибла после того, как ей в голову попали копьем.

