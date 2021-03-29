Шесть человек пострадали при взрыве газа в Зеленодольске

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В Пермском крае горит частный жилой дом и надворные постройки. Есть погибшие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в селе Барда. Площадь пожара составляет 212 квадратных метров. Огнём полностью охвачены дом и надворные постройки. Также сообщается о погибших, их число не уточняется. По данным МЧС, в...