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Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве газа в Зеленодольске

05:12, 30 марта 2021
Фото: vk.com/mchs__russia

Один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Ранее сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем.

По уточненной информации, пострадали шесть человек, погиб один, — говорится в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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