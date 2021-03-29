Шесть человек пострадали при взрыве газа в Зеленодольске

Один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Ранее сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем.
По уточненной информации, пострадали шесть человек, погиб один, —
говоритсяв сообщении.
Как сообщал NEWS.ru, взрыв газа произошёл в многоэтажном жилом доме в городе Зеленодольске в Татарстане в понедельник, 29 марта. В результате обрушились 7 квартир на двух этажах.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.